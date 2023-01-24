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Süper Lig'de maç süresi artarken topun oyunda kalma oranı düşüyor

2022 Dünya Kupası'nın ardından Spor Toto Süper Lig'de 90 dakikaya ilave edilen uzatma dakikaları büyük bir artış gösterirken topun oyunda kalma oranı ise geriye gitti!

Giriş: 24.01.2023 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de maç süresi artarken topun oyunda kalma oranı düşüyor
HABERTURK.COM

2022 Dünya Kupası'nda, topun oyunda kalmadığı her anın uzatma dakikası olarak ilave edilme çalışması yapılırken bazı mücadelelerde +10 dakikalık uzatma görülmüştü. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, altı aylık görev dönemini değerlendirirken Dünya Kupası'ndaki uzatma dakikaları uygulamasının ligin ikinci yarısında başlatılacağını açıklamıştı; öyle de oldu.

Büyükekşi, "Dünya Kupası'nda uygulanan topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenecek uzatma dakikalarının uygulamasını, biz de cuma günü uygulamaya koyuyoruz. Bu görevi AVAR hakemine verdik. Kronometreyi AVAR hakemi tutup uzatma süresini 4. hakeme bildirecek. Böylece hem ligimizdeki uzatma dakikalarıyla ilgili dedikoduların ve polemiklerin önüne geçeceğiz hem de futbolcularımızın süreyi geçirmeye yönelik hareketlerini engelleyeceğiz." yorumunda bulunurken Süper Lig'de 100 dakikayı aşan karşılaşmalar izlemeye başladık ancak artan maç süresine rağmen topun oyunda kalma oranı geriye gitti!

SON BEŞ SEZONUN EN AZ OYUN ORANI

Opta'nın aktardığına göre bu sezon, topun oyunda kalma oranı açısından son beş sezonun en düşük sezonu oldu. 2018-19-2021-22 sezonları arasındaki dört sezonda da maç süreleri ortalama 98 dakika iken topun oyunda kalma süreleri yüzde 55 ila yüzde 56 arasındaydı. Bu sezon ortalama maç süresi 101 dakikayı geçerken topun oyunda kalma oranı yüzde 54.8'e geriledi.

SEZON MAÇ SÜRESİ TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİ TOPUN OYUNDA KALMA ORANI
2018-2019 98:28 54:39 % 55.5
2019-2020 98:18 54:04 % 55.0
2020-2021 98:47 54:44 % 55.4
2021-2022 98:45 55:19 % 56.0
2022-2023 101:28 55:40 % 54.9

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