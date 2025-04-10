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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 13:04 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:04
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        Ligde haftanın hakemleri açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        Yarın:

        20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray: Ozan Ergün

        12 Nisan Cumartesi:

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk

        19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

        19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

        13 Nisan Pazar:

        16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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        16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

        19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe: Yasin Kol

        19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

        14 Nisan Pazartesi:

        20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor: Alper Akarsu

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