Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında görev alacak VAR hakemleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki oynanacak 8 maçta VAR koltuğunda oturacak hakemler belli oldu.
İşte günün VAR hakemleri:
Samsunspor - Sivasspor: Jonas Hansen
Konyaspor - Trabzonspor: Luis Godinho
Galatasaray - Kayserispor: Özgür Yankaya
Fenerbahçe - İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Alanyaspor - Beşiktaş: Josef Spurny
Antalyaspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
Rizespor - Göztepe: Ümit Öztürk
Kasımpaşa - Başakşehir: Arda Kardeşler