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        Haberler Spor Transfer Süper Lig'de 58 transferin 33'ü yurt dışından! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 58 transferin 33'ü yurt dışından!

        Trendyol Süper Lig takımları, ikinci transfer ve tescil döneminde tercihlerinin çoğunu yurt dışından yana kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:57 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:57
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        58 transferin 33'ü yurt dışından!
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        Süper Lig'in 14 kulübü, kış transfer döneminde kadrolarına 58 oyuncu kattı. Bu futbolculardan 33'ü yurt dışından gelirken 25'i Türkiye'den transfer edildi.

        Adana Demirspor, Bellona Kayserispor, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor, transfer tahtası kapalı olduğu için takviye yapamadı.

        EN FAZLA İTHAL TRANSFER G.SARAY, F.BAHÇE VE G.ANTEP'TEN

        Süper Lig takımlarından yurt dışından en fazla oyuncuyu Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantep FK getirdi.

        Ara transfer döneminde kadrosuna 7 oyuncuyla takviye yapan sarı-kırmızılı takım, 4 ismi yurt dışından transfer etti.

        Caslos Cuesta'yı Belçika'nın Genk takımından, Mario Lemina'yı İngiltere'nin Wolverhampton ekibinden transfer eden Galatasaray, Alvaro Morata'yı İtalya'nın Milan takımından, Przemyslaw Frankowski'yi ise Fransa'nın Lens ekibinden kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

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        Ara transferde 4 oyuncuyla sözleşme imzalayan Fenerbahçe, 4 ismi de yurt dışından getirdi.

        Sarı-lacivertli ekip Diego Carlos'u Aston Villa'dan, Anderson Talisca'yı Al-Nassr'dan, Milan Skriniar'ı Paris Saint-Germain'den, Ognjen Mimovic'i de Kızılyıldız'dan kadrosuna kattı.

        Galatasaray ve Fenerbahçe gibi yurt dışından 4 oyuncu getiren bir diğer ekip ise Gaziantep FK oldu.

        Kırmızı-siyahlılar da Al-Orobah'tan Emmanuel Boateng'i, Young Boys'tan Anel Husic'i, Westerlo'dan Muhammed Gümüşkaya'yı ve Hoffenheim'ın rezerv takımından İzzet Erdal'ı transfer etti.

        6 TÜRK ÜLKESİNE DÖNDÜ

        Yurt dışından transfer edilen 33 futbolcunun 6'sını Türk oyuncular oluşturdu.

        TÜMOSAN Konyaspor, TS Dortmund'dan Mehmet Kaya'yı, Corendon Alanyaspor, Duisburg'dan Batuhan Yavuz'u, Kasımpaşa da Westerlo'dan kiralık olarak kaleci Sinan Bolat'ı kadrosuna kattı.

        Gaziantep FK ara transferde 2 Türk oyuncuyu Türkiye'ye getirdi. Kırmızı-siyahlı takım Hoffenheim'ın ikinci takımından İzzet Erdal'ı kadrosuna katarken, geçen sezon Samsunspor'da kiralık forma giyip Belçika'nın Westerlo ekibine geri dönen Muhammed Gümüşkaya'yı da kiraladı.

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        Türkiye'ye dönen bir diğer isim ise Abdülkadir Ömür oldu. İngiltere Championship'te Hull City forması giyen Milli futbolcu, Çaykur Rizespor'la sözleşme imzaladı.

        TAKIMLARA GÖRE TRANSFER SAYILARI

        Ligdeki takımlara göre yurt dışı ve yurt içinden alınan futbolcuların sayıları şöyle:

        Takım Yurt dışı Yurt içi
        Galatasaray 4 3
        Gaziantep FK 4 1
        Fenerbahçe 4 0
        Başakşehir 3 2
        Alanyaspor 3 2
        Trabzonspor 3 1
        Konyaspor 2 5
        Eyüpspor 2 2
        Kasımpaşa 2 2
        Beşiktaş 2 0
        Çaykur Rizespor 1 3
        Sivasspor 1 2
        Göztepe 1 1
        Bodrum FK 1 1

        TRANSFERDE TERCİH FRANSA'DAN YANA

        Süper Lig takımları, transferde en fazla Fransa'da top koşturan futbolcuları tercih etti.

        Takımlar, Fransız kulüplerinden 4 oyuncu alarak en fazla ilgiyi bu ülkeye gösterdi. Fransa'yı 3'er transferle Belçika, İngiltere, Ukrayna, Yunanistan ve Almanya takip etti.

        Kulüplerin yurt dışından yaptığı transferlerde tercih ettikleri ülkelere sıralama şu şekilde:

        Ülkeler Sayı
        Fransa 4
        Belçika, İngiltere, Ukrayna, Yunanistan, Almanya 3
        İtalya, Suudi Arabistan, İsviçre 2
        Sırbistan, Avusturya, Ekvador, Kolombiya, Norveç, Danimarka, Brezilya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1
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