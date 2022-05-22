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Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun gol kralı Umut Bozok oldu

Spor Toto Süper Lig'de Ahmet Çalık Sezonu sona ererken gol kralı da Kasımpaşa'nın yıldızı Umut Bozok oldu! 25 yaşındaki futbolcu sezonu 20 golle noktaladı ve gol krallığı yarışında zirvede yer aldı

22.05.2022 - 22:37 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun gol kralı Umut Bozok oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Son haftada Altay'ı 4-2 yenen Kasımpaşa'da 2 gol atarak gol sayısını 20'ye yükselten Umut Bozok da gol kralı oldu.

Bu sezon ligde 39 maça çıkan Umut Bozok 20 kez rakip fileleri havalandırarak sezonu gol kralı olarak noktaladı.

Hataysporlu El Kaabi ve Adana Demirsporlu Mario Balotelli de Umut Bozok'un ardından ikinci sırada yer aldı. İki futbolcu da sezonu 18 golle tamamladı.

İKİNCİ GOL KRALLIĞI

2017-18 sezonunda Nimes formasıyla 36 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, Ligue 2'de de gol krallığı yaşamıştı. Bu sezonki performansı, Umut Bozok'un ikinci gol krallığı oldu.

EN GOLCÜ İKİNCİ SEZONU

Bu sezon en skorer ikinci sezonunu yaşayan Umut, Kasımpaşa formasıyla 7 golün de hazırlayıcısı oldu ve doğrudan 27 gole katkı sağladı.

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