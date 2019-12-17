Altın tepsiyi Galatasaray, Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe Beşiktaş'a, Beşiktaş da Trabzonspor'la Başakşehir'e sundu. Herkes ikramları reddedince tek kazanan Sivas oldu! İşte Süper Lig'de 15. haftanın panoraması

Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

- 15. haftada Süper Lig'in seyri borsadan da dövizden de hızlı değişti. Önce Galatasaray elindeki maçı, son anda 10 kişilik Ankaragücü'ne verdi. Sonra Fenerbahçe, Sivas'ta ruh gibi oynayıp bir deplasmanda daha teslim bayrağını çekti. Beşiktaş, bu sonuçların coşkusuyla çıktığı Dolmabahçe'de Sergen Yalçın karşısında serilere "elveda" dedi.

- Pazartesi seansında 'Avrupa fatihi' Başakşehir, Konyaspor'a takıldı. Trabzonspor, bir de öne geçtiği maçta eski dost Rodallega'nın kurşunlarıyla yıkıldı. Bu kadar fırsatı teptikten sonra kimse boşuna ağlamasın. "Yarışı kaldıramaz", "Birkaç haftaya düşer" denilen Sivas, böyle bonkörler varken şampiyonluk için ümitlenmesin de ne yapsın!

- Göztepe'nin yükselişine Gençler "dur" dedi. Kasımpaşa, yeni hocası Tayfur Havutcu'yla Rize'de kendine geldi. Gaziantep, Kayseri'yi yenip derin bir oh çekti. Şimdi 16. haftada Kadıköy'de derbi vakti.

- Bir ufak not da Gaziantep FK için... Bir önceki hafta teknik direktör Sumudica, Konya taraftarına hareket yapmıştı. Bu kez Güray Vural, eski takımı Kayseri'ye attığı golün ardından 'üşenmeden' rakip taraftarlara koşup abartılı bir sevinç yaşadı. Uzun yılların ardından lige dönmüşken bu tarz davranışlarla sempatiyi kaybetmemek gerek. Ayrıca Güray gibi vakalarda verilen sarı kartın ödül gibi olduğunun da altını çizelim!

HAFTANIN OLAYI



Alanyaspor ile Antalyaspor arasındaki Akdeniz derbisinde futbol yerine su topu oynandı! Futbolcu sağlığı için oldukça tehlikeli olan bu zeminde maçı ertelemek çok zor bir karar mı?

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Sivasspor

Fenerbahçe'yi futbol dersi verircesine yendiler. Dile kolay üst üste 7 maçtır galipler. Sadece aldıkları sonuçlar değil, oynadıkları futbol da o koltuğu hak ediyor.

Teknik direktör: Eski Beşiktaşlılar!

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'yi; Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı; Mehmet Özdilek de Trabzonspor'u yıkıp zirveyi darmadağın etti. Bir başka eski Beşiktaşlı Tayfur Havutcu da Kasımpaşa'yı yeniden 3 puanla tanıştırdı.

Futbolcu: Ziya Erdal

Yılların sol beki, Fenerbahçe karşısında hem de orta sahada muhteşemdi. 1 asist yaptı, 1 de gol atarak tam 4 yıllık orucunu bozdu.

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Galatasaray

Puan kaybedilir tamam da 10 kişilik rakibe 2-0'dan maç vermek de neyin nesi! Artık tek beklenti bir an önce ocak ayının gelmesi...

Teknik direktör: Ersun Yanal

Hikaye ne güzel başlamıştı oysa. Ancak futbolda ne yazık ki geçmişin önemi yok. Bu sezon özellikle deplasmanlarda sınıfta kalıyor. Şampiyonluk treni kaçarken çanlar da artık onun için çalıyor.

Futbolcu: Marcao ve Güven

Marcao, galibiyete dakikalar kalmışken yaptırdığı alakasız penaltıyla maçtan umudunu kesmiş Ankaragücü'nü ayağa kaldırdı. Güven Yalçın ise bitime 6 dakika kala kurtarıcı diye girip ilk golde yediği çalım ve yaptırdığı penaltıyla Malatyaspor maçına imzayı tersten attı!

16. HAFTA PROGRAMI



20 Aralık Cuma



20.30 Antalyaspor - Ankaragücü



21 Aralık Cumartesi



15.00 Malatyaspor - Rizespor

17.30 Kasımpaşa - Gaziantep

20.00 Göztepe - Galatasaray



22 Aralık Pazar



14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor

16.30 Kayserispor - Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş



23 Aralık Pazartesi



20.00 Konyaspor - Trabzonspor

20.00 Denizlispor - Alanyaspor



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