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        Haberler Bilgi Spor SÜPER LİG 2024-2025 başlama tarihi: Ligler ne zaman başlıyor? TFF duyurdu: Yeni sezon Süper Lig takvimi

        Yeni sezon Süper Lig takvimi: Ligler ne zaman başlıyor?

        Türkiye Süper Lig'in heyecanı spor tutkunlarını coşturdu! Geçen yıl Galatasaray'ın şampiyonluğuyla son bulan sezonun ardından, 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlama tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) liglerin yeni sezon takvimini duyurdu. Peki, ne zaman başlayacak bu heyecan dolu mücadele? İşte yeni sezon liglerin başlama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 00:32 Güncelleme: 09.07.2024 - 00:32
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        • 1

          Liglerin başlama tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Türkiye Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'in yeni sezon planlamaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Spor tutkunları şimdi gözlerini Süper Lig'in hangi gün başlayacağına çevirmiş durumda. İşte yeni sezon Süper Lig takvimi hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          SÜPER LİG'DE 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.

        • 3

          Buna göre, Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

        • 4

          1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

        • 5

          TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig'de 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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