Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

22 Aralık Salı

Hatayspor 0-1 Trabzonspor

Galatasaray 3-1 Göztepe

23 Aralık Çarşamba

Erzurumspor 1-2 Denizlispor

Alanyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor

Kasımpaşa 0-4 Gaziantep

Fenerbahçe 4-1 Başakşehir

24 Aralık Perşembe

16:00 Sivasspor - Gençlerbirliği

16:00 Kayserispor - Konyaspor

19:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

19:00 Ankaragücü - Beşiktaş

SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU