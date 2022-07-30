AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ KEZ OYNAYACAK

Trabzonspor Süper Kupa'da üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise ilk kez mücadele edecek. Bordo-mavili takım, organizasyonda daha önce çıktığı iki maçı da kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı. İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan 11 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

SÜPER KUPA MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 15 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Maç Sonuç 30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1 05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1 02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2 07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3 12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma) 25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı) 08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0 13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı) 06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2 05.08.2018 Konya Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı) 07.08.2019 Ankara Galatasaray-Akhisarspor 1-0 27.01.2021 İstanbul Medipol Başakşehir-Trabzonspor 1-2 05.01.2022 Doha Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 (4-2/penaltı)

- Cumhurbaşkanlığı Kupası

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa alan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:

Sezon Maç Skor 1965-1966 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 1966-1967 Beşiktaş-Altay 1-0 1967-1968 Fenerbahçe Otomatikman kazandı 1968-1969 Galatasaray-Göztepe 2-0 1969-1970 Göztepe-Fenerbahçe 3-1 1970-1971 Eskişehirspor-Galatasaray 3-2 1971-1972 Galatasaray-MKE Ankaragücü 1-0 1972-1973 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 1973-1974 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0 1974-1975 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 1975-1976 Trabzonspor-Galatasaray 2-1 1976-1977 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 (Penaltılarla 3-1) 1977-1978 Trabzonspor-Fenerbahçe 1-0 1978-1979 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1 1979-1980 Trabzonspor-Altay 1-0 1980-1981 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 1-0 1981-1982 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 1982-1983 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0 1983-1984 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0 1984-1985 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (Penaltılarla 4-2) 1985-1986 Beşiktaş-Bursaspor 2-1 1986-1987 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2 1987-1988 Galatasaray-Sakaryaspor 2-0 1988-1989 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 1989-1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-2 1990-1991 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 1991-1992 Beşiktaş-Trabzonspor 2-1 1992-1993 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 1993-1994 Beşiktaş-Galatasaray 3-1 1994-1995 Trabzonspor-Beşiktaş 2-0 1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0 1996-1997 Galatasaray-Kocaelispor 2-1 (Uzatmada) 1997-1998 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 (Uzatmada)