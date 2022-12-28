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Haberler Sağlık

"Süper grip" kırıp geçiriyor, 1 ay sürüyor

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’daki “süper grip” vakaları nedeniyle poliklinik ve acil servislerdeki yoğunluk oranının yüzde 30 oranında arttığını söyledi

Giriş: 28.12.2022 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
Tam 1 ay sürüyor! Süper grip kırıp geçiriyor
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İHA

Mevsim geçişlerinin yanı sıra Samsun’da etkili olan süper grip vakaları hastanelerin polikliniklerinde ve acil servislerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Etkisi normal gribin aksine 1 aya yakın süren süper grip vakalarının ardından Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden uyarılar geldi. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yüzde 30 oranındaki hasta yoğunluğundaki her 3 hastadan 2’sinin solunum yolu hastalıkları şikayetiyle poliklinik ya da acil servislere başvurduğunu ifade etti.

"SON DÖNEMDE ACİLDEKİ HASTA YÜKÜMÜZ YÜZDE 30 ARTTI"

Özellikle acil servisteki hasta yoğunluğunun yüzde 30 arttığına dikkat çeken Dr. Oruç, “Son 2-3 aydır acil servislerimiz ve polikliniklerimizde solunum yolu hastalıklarıyla ilgili bir artış mevcut. Buna baktığınızda hem influenza grip vakalarının hem de RSV virüsünün arttığını görüyoruz. Bu vakaların hepsinin bir arada olması adeta bir ‘süper grip’ mantığında çalıştığını görmekteyiz. Son dönemde acildeki hasta yükümüzün yüzde 30 arttığını görüyoruz. Bu yüzde 30’un da her 3 hastadan 2 tanesinin solunum yolu hastalıkları şikayetiyle geldiğini görüyoruz” dedi.

"GRİP OLAN ÇOCUKLAR MASKE TAKIP KENDİLERİNİ İZOLE ETSİNLER"

Vakaların büyük bir kısmını çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların oluşturduğunu dile getiren Dr. Oruç, “Daha önceden de mevsimsel grip hastalıklarını görüyorduk. Mevsimsel değişikliklerde yoğunluk görülüyordu. Bugün de okullardaki çocuklarımız olsun, kronik hastalıklı vatandaşlarımız ve yaşlılarımız olsun grip vakalarının biraz daha yoğun olduğunu görüyoruz. Uyarımız; çocuklarımız grip olduklarında kendilerini izole edip, maske kullanmalarını istiyoruz. Yaşlılarımızın eğer hastalarsa istirahat ederek, tedavilerini alarak hızlı bir şekilde gripten kurtulmalarını istiyoruz. Semptomu olan hastaların öncelikle aile hekimlerine başvurarak tedavilerini almalarını ve bu dönemde başkalarına bulaştırmamalarını istiyoruz. Hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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