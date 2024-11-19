SunExpress, 400 tecrübeli ve tecrübesiz kabin memuru alımı yapıyor. Adayların en az lise mezunu olması, İngilizce bilmesi, kadın adayların en az 155, erkek adayların ise en az 160 santim olması gibi birçok kriter arayan şirket, 31 Ekim 2025 tarihine kadar söz konusu pozisyonda işe alım yapmaya devam edecek. İşte, SunExpress kabin memuru alımı hakkında tüm detaylar...