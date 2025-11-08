Sunderland: 2 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında Arsenal, Sunderland'e konuk oldu. Light Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

Ev sahibi takım, müsabakanın 36. dakikasında Daniel Ballard'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 54. dakikasında Bukayo Saka ile eşitliği yakalayan konuk ekip, 74. dakikada da Leandro Trossard'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Mücadelenin 90+4. dakikasında ise Sunderland, Brian Brobbey golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç eşitlikle sona erdi.

REKLAM advertisement1

Bu sonuçla ligde 2. kez berabere kalan Arsenal puanını 26'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 4. beraberliğini alan Sunderland ise puanını 19 yaptı.