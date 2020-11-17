HABERTURK.COM

Son olarak SHOW TV'nin dizisi Çukur'da rol alan Suna Yıldızoğlu'nun babası Patrick William Eady, dün yaşamını yitirdi.

Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından babası ile bir fotoğrafını, "Babam... Bugün çok keyifliymiş... sonra biraz evvel uykusunda bizden ayrıldı" notuyla yayınladı.

Gelen başsağlığı mesajlarının ardından oyuncu, Twitter hesabından, "Ne güzel insanlarsınız. Hepinize çok teşekkür ederim" sözlerini yayınladı.

Suna Yıldızoğlu'nun babası aynı zamanda Yasemin Allen’in İngiltere'de yaşayan dedesiydi.

Suna Yıldızoğlu 1955'te İngiltere'de doğdu. 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçının gerçek ismi Sonia Eddy'dir.