Suna isminin anlamı nedir?

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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Suna isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SUNA ADININ ANLAMI NEDİR?

Suna ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Suna adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Suna isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

SUNA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Suna ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Göl ördeği. Endamlı, boylu boslu güzel.

SUNA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Suna ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Suna adını koymak caizdir.

SUNA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Suna ismini kullanan 53.440 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Suna ismini kullanan 10.529 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Suna ismini kullanan 3.848 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Suna ismini kullanan 2.729 kişi bulunmaktadır.

SUNA ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Suna adındakilerin liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır. Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler. Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir. Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular.

Pozitif tarafları: Kararlı, kendine güvenen, ilerici bir yapısı vardır.

Negatif tarafları: Egoist, inatçı, agresif, patronluk taslayan, tembel, bağımlı.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut