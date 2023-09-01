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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Sumru Yavrucuk 'Shirley' ile Bursa'da

        Sumru Yavrucuk 'Shirley' ile Bursa'da

        Usta oyuncu Sumru Yavrucuk'un tek kişilik komedi oyunu 'Shirley' ile 21 Eylül'de Bursa BAOB Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 10:28 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:28
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        Sumru Yavrucuk 'Shirley' ile Bursa'da
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        Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu 'Shirley', 21 Eylül’de Bursa BAOB Sahne’de seyirciyle buluşuyor. Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsünü anlatan 'Shirley', başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla hayat buluyor.

        Willy Russell’ın 'Shirley Valentine' adlı oyunundan 'Shirley' ismiyle Türkçe’ye uyarlanan oyun, tüm komedi unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyifli atmosferin yanı sıra potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatıyor. Tek kişilik müzikli bir komedi oyunu olan 'Shirley'nin yönetmenliğini de üstlenen sayısız tiyatro ödülünün sahibi Yavrucuk, aynı zamanda oyundaki tüm karakterleri sahnede tek başına canlandırıyor.

        Tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşatacak oyununun biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.

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        #Sumru Yavrucuk
        #Shirley
        #Bursa BAOB Sahne
        #tiyatro
        #OYUN
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