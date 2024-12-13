Sümer Varlık Yönetim talep toplama süreci bugün bitiyor! Kaç milyon lot dağıtılacak?
Halka arz kapsamında Sümer Varlık Yönetim'in dün başlayan talep toplama süreci bugün tamamlanıyor. Eşit dağıtım yöntemiyle 28 milyon lotun pay edileceği firmada, kişi başına 9 lot ile 94 lot arası düşmesi bekleniyor. İşte, Sümer Varlık Yönetim BIST kodu, fon kullanımı ve diğer detaylar...
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616 milyon TL halka arz büyüklüğü ile Ana Pazar'da işlem görmeye hazırlanan Sümer Varlık Yönetim, 'SMRVA' kodu ile borsada yerini alacak. Dün başlayan talep toplama süreci bugün saat 13.00 itibarıyla sona erecek. 28 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firmanın halka arzı katılım endeksine uygun olmayıp, T1-T2 bakiyesi kullanımına uygun olacak. İşte, Sümer Varlık Yönetim halka arz detayları...
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SÜMER VARLIK YÖNETİM TALEP TOPLAMA GÜNÜ BUGÜN BİTİYOR
Firma 12 Aralık'ta saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı. Bugün bir kez daha aynı saat aralığında talep toplanacak ve süreç tamamlanacak.
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SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Sümer Varlık Yönetim hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.
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SÜMER VARLIK YÖNETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 28 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şöyle;
300 Bin katılım ~ 94 Lot (2068 TL)
700 Bin katılım ~ 40 Lot (880 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (550 TL)
1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (418 TL)
1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (330 TL)
2.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (286 TL)
2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (242 TL)
3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (198 TL)
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SÜMER VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma, talep toplama sürecinden sonra borsada işlem görecek ancak henüz tarih açıklanmadı.
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SÜMER VARLIK YÖNETİM FON KULLANIMI
Yüzde 50 Yeni portföy alımları
Yüzde 50 Finansal borç ödemesi.
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