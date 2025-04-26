Suluova'da park halindeki otomobil yandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde park halinde yanan otomobilde hasar oluştu
Giriş: 26.04.2025 - 06:14 Güncelleme: 26.04.2025 - 06:14
Şeker Mahallesi TOKİ konutları önünde park halindeki Ş.D'ye ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması ve vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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