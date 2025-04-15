Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabının programı açıklandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabı maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2024-25 sezonunun şampiyonu ve 3'üncüsünü belirleyecek seriler, 17 Nisan Perşembe günü başlayacak.
Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasındaki final sersinde 3 galibiyet elde eden takım, şampiyon olacak.
Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin'in karşılaşacağı play-off 3-4 etabında ise 2 galibiyete ulaşan taraf, sezonu 3'üncü tamamlayacak.
İki serinin maç programı şöyle:
PLAY-OFF FİNALİ
17 Nisan Perşembe:
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)
20 Nisan 2025 Pazar:
20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
22 Nisan 2025 Salı:
19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)
27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):
16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
PLAY-OFF 3-4 ETABI
17 Nisan 2025 Perşembe:
16.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel Voleybol)
20 Nisan 2025 Pazar:
15.30 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)
22 Nisan 2025 Salı (Gerekirse):
15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)