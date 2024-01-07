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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultanbeyli’de nefes kesen kovalamaca: Kaçmak için ters yöne girdi, kıskıvrak yakalandı

        Sultanbeyli’de nefes kesen kovalamaca anları kamerada

        Sultanbeyli'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs polislerden kaçmaya çalıştı. Aracıyla ters yöne giren şüpheli yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:29
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        Nefes kesen kovalamaca anları kamerada
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        Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ve imal ticareti” suçu ile ilgili torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Sultanbeyli ilçesinde çalışma başlattı.

        29 Aralık 2023 tarihinde Sultanbeyli ilçesinde bir şahsın aracıyla uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu belirlendi. Şüpheli aracı Akşemsettin Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarında gören ekipler izlemeye aldı.

        Şüpheli şahsın sevk ve idaresindeki araç Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapacağı sırada görevliler tarafından fark edildi.

        Ekipler aracı durdurulmak istedi fakat uyarıları dikkate almayan araç sürücüsü kaçarak uzaklaştı.

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        TERS YÖNE GİRİP YAYA KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI

        Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli araç ters yön istikametinde görevlilerce durduruldu. Sürücü ve yanındaki şahıs araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı.

        Kısa süreli kovalamacanın ardından kimlik bilgileri S.A. olduğu anlaşılan sürücü şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

        Şahsın yapılan sorgulamasında farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Üzerinde ve şüpheli araçta yapılan aramalarda ise 7 adet satışa hazır halde toplam 10,5 gr Marihuana, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

        Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        *Haberin görselleri İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilmiştir

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        #sultanbeyli
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