Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ve imal ticareti” suçu ile ilgili torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Sultanbeyli ilçesinde çalışma başlattı.

Şüpheli şahsın sevk ve idaresindeki araç Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapacağı sırada görevliler tarafından fark edildi.

Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli araç ters yön istikametinde görevlilerce durduruldu. Sürücü ve yanındaki şahıs araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı.

Şahsın yapılan sorgulamasında farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Üzerinde ve şüpheli araçta yapılan aramalarda ise 7 adet satışa hazır halde toplam 10,5 gr Marihuana, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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