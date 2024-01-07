AK Parti, 28 adayını açıklıyor
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a adaylığının tebliğ edilmesinin ardından, AK Parti'nin diğer adayları da belli olmaya başladı. İşte bugün açıklanması beklenen isimler ve adaylarının duyurulacağı iller..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenecek aday tanıtım toplantısında 12'si büyükşehir 28 belediye başkan adayını resmen duyuracak. Merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğu ve Kurum'a kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam tebliğ edildiği öğrenildi.
Bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'da düzenlenecek toplantıda Kurum'un isminin resmen duyurulacağı ve diğer 27 adayın isminin de açıklanacağı kaydedildi.
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belediye başkan adaylarının açıklanması beklenen iller de şöyle;
Büyükşehirler;
1- İstanbul
2.-Kocaeli
3.-Eskişehir
4.-Bursa
5.-Denizli
6.-Balıkesir
7.-Aydın
8.-Samsun
9.- Erzurum
10-Muğla
11.-Ordu
İller;
1.Giresun
2.Elazığ
3.Edirne
4.Düzce
5.Bitlis
6.Bingöl
7.Çanakkale
8.Çankırı
9.Kastamonu
10.Rize
11.Sinop
12.Tokat
13.Yalova
14.Isparta
15.Artvin
"KAZANMA AZMİMİZİN İFADESİ OLACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün önce yaptığı açıklamada, "Bizim yapacağımız açıklamalar A'dan Z'ye hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, seçim beyannamesini de yeni konferans salonunda açıklayacaklarını belirtmişti.
KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum da ilk açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. Burada İstanbul'un karmaşışını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla, ki uzun zamandır benimle beraber çalışıyorsunuz."
İŞTE MUHTEMEL ADAYLAR
Öte yandan hem bugün hem de 15 Ocak'ta açıklanacak muhtemel adayların isimleri de ortaya çıktı. İşte adaylık kararı tebliğ edilen Kurum ve diğer illerin muhtemel adayları:
İstanbul - Murat Kurum
Kocaeli - Tahir Büyükakın
Eskişehir - Nebi Hatipoğlu
Erzurum - Mehmet Sekmen
Denizli - Osman Zolan
Bursa - Ali Nur Aktaş
Aydın - Mustafa Savaş
Balıkesir - Yücel Yılmaz
Mardin - Veysi Şahin
Muğla - Aydın Ayayadın (Eski CHP Milletvekili)
Samsun - Halit Doğan
Ordu - Hilmi Güler
Giresun - Aytekin Şenliklioğlu
Elazığ - Şahin Şerifoğulları
Artvin - Mehmet Kocatepe
Edirne - Belgin İba
Düzce - Faruk Özlü
Bitlis - Nesrullah Tanğlay
Bingöl - Erdal Arıkan
Çanakkale - Jülide İskenderoğlu
Çankırı - Hüseyin Filiz
Kastamonu - Tahsin Babas
Rize - Rahmi Metin
Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
Tokat - Eyüp Eroğlu
Yalova - Mustafa Tutuk
Isparta - Şükrü Başdeğirmen
Bayburt - Abdurrahman Polattimur