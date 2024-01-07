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Altan Dönmez'in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt'a ait olan Ay Yapım'ın SHOW TV'de ekranlara gelen dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer alıyor.

Bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

'Ne Gemiler Yaktım'da 'Sinan' karakterlerine hayat veren Mert Denizmen, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını cevapladı.

* İlk bölümünden itibaren izleyicilerden ilgi gören 'Ne Gemiler Yaktım' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyorsunuz... Proje geldiğinde senaryoyu inceledikten sonra ne düşündünüz? Bu projede sizi çeken ne oldu?

Bildiğiniz üzere 'Aile' den 'Ne Gemiler Yaktım'a geçiş yaptım. Yapım şirketi içinde bir transfer olmuş oldu. Öncelikle bana bu muhteşem senaryoyu önerdikleri için sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Su gibi akıyordu okurken... Rahatça hayal edebiliyordum her şeyi roman gibi. Banu Kiremitçi Bozkurt’a da "Maşallah" diyelim. Ellerine, aklına sağlık... Bir kadın hikâyesinin parçası olacaktım. Bütün erkeklerin aşina olduğu bir şey bu aslında. Hepimiz hayatımızdaki en önemli kadınların hikâyelerinin parçalarıyız. Annemiz, eşimiz. Bir yenisi gelmişti ve bu beni meraklandırdı.

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“KENDİMLE BİR YARIŞ HALİNDEYİM”

* Dizide canlandırdığınız 'Sinan' oldukça sempatik bir karakter. Siz gerçek hayatta nasıl birisiniz, sizi neler mutlu eder?

‘Sinan’ bana çok da uzak biri değil. Ben de sempatik biri olduğumu düşünüyorum. Yardımsever olmaya çalışan biriyim. Bu konuda kendimle bir yarış halindeyim. Keşke yardım edebilme konusunda daha fazlasına sahip olabilseydim ama elimden geleni yaptığımda karşımdaki kişinin mutlu olduğunu görmek beni mutlu ediyor.

“ŞANSLILARDAN OLDUĞUMU FARK ETTİĞİM BİR SET”

* Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman, Erkan Kolçak Köstendil, Nazmi Kırık, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat'tan oluşan dev bir kadroda yer alıyorsunuz. Dizinin set ortamı nasıl?

Çok klişe belki ama yemin ederim yıllardır birlikteymişiz gibi çalışıyoruz. Sadece oyuncu arkadaşlarım değil kamera arkasındaki yoldaşlarımızla da öyleyiz. Bu konuda beni en çok şaşırtan Macit Abi oldu. Sanki benimle yaşıt gibi, maşallah. Şakaları, enerjisi mükemmel. Her şey çok daha iyi olsun diye umut ediyor insan. Şanslılardan olduğumu fark ettiğim bir set kısacası.

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* Mottosu; "Kadınlar birbirinin yurdudur" olan bir dizide oynuyorsunuz. Siz buna dikkat çekmek için neler söylemek istersiniz?

Bizim yaş grubumuzda kime sorsanız buna katılır çünkü eskiden mahallede altın günleri vardı. Dedikodusu boldur ama “Kadın kadının yurdudur” lafını o zamanlar görürdüm. Ağlamalar, kahkahalar tüm kadınlar birbirine çok bağlıydı. Birçok duygunun maskeli ya da maskesiz en saf halini izliyorduk küçükken bizi yetiştiren kadınlardan. Ve o yurdun içinde de bize hiçbir şey olmazdı. Korunaklıydı, bilirdik.

“ŞİDDET BÜYÜK BENLİK EKSİKLİKLERİNİN YANSIMASI"

* Kadına şiddet ne yazık ki gündemimizde karşılaştığımız bir konu. Sizin bu konuyla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Şimdi bu söylediklerimin üzerine süper bir soru çünkü erkeklerin yetiştiği ortamlar bu konuda çok önemli. "Eğitim şart" biraz klişe ama babasından gördüğünü yapıyor çocuk... Şiddet bir hastalık bence. Büyük benlik eksikliklerinin yansıması. Kişinin farkındalık yaşamaktan başka çaresi olduğunu düşünmüyorum. Kendi psikolojik sorunları yüzünden başka bireylerin haklarını yiyerek bu hastalıklarını bulaştırıyorlar.

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* Sizce bu konuda her bir bireye düşen görev nedir? Neler yapılmalı?

Farkındalık çok önemli. Ses getirecek bir farkındalık yaratılmalı.

“ROLÜMÜN GEREĞİ OLARAK DÜNYAYI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTIM”

*19 Ocak’ta ‘Kardeş Takımı’ sinema filmi izleyicilerle buluşuyor. ‘Kardeş Takımı’ nasıl bir film oldu?

‘Kardeş Takımı’ seti kendi adıma söylemem gerekirse yine kendimi çok rahat hissettiğim bir ortamdı. Dolayısıyla iyi bir film çıkacağını düşünüyorum. Her zaman yanımızda olan yapımcılarımızın ve dünyalar tatlısı yönetmenimizin yönettiği işin güzel olmama ihtimali yok. Rolümün gereği olarak da dünyayı ele geçirmeye çalıştım. Gerçekte olsa başarırdım ama film de oldu mu acaba? İzleyip görelim, başarmış mıyım (!) Filmlerimiz iyi ki var.

* 'Kardeş Takımı’nda canlandırdığınız rolü sizden dinleyebilir miyiz?

‘Egemen’ karakterini oynadım. ‘Kardeş Takımı’, ‘Egemen’i durdurmak ve anne - babasını kurtarmak için maceralı bir yola çıkıyor. Diğer kötü karakterler gibi küçük hesaplarım yok direk dünyayı ele geçirme planım var. 19 Ocak Cuma günü bakalım kim kimi yendi.

* Peki son olarak 'Ne Gemiler Yaktım'ın izleyicilere özellikle hangi duyguları yansıttığını düşünüyorsunuz?

Zor duygu geçişleri olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası okurken zorlanıyorum duygusal olarak o yüzden böyle deme ihtiyacı hissediyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

'Ne Gemiler Yaktım'ın 5. bölümünde; Toprak, Yasemin'i cinayetle ilgili köşeye sıkıştırdığında Yasemin'i bile şaşırtan beklenmedik bir gelişme olur. Neriman ile Rutkay'ın arasındaki gerilim Rutkay'ı tetikler. Neriman eline geçen kozu Fidan'a karşı kullanırken Toprak aldığı mesajla harekete geçince konakta gördüğü manzara karşısında şoke olur. Fidan artık Rutkay'a karşı kendini daha güçlü hissederek boşanmaya karar verir.