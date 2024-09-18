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        Haberler Gündem İstanbul Sultanbeyli'de yangında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Sultanbeyli'de yangında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi

        İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yürekler ağza geldi. 5 katlı binanın kapalı otoparkında meydana gelen yangın sırasında, binanın üst katlarında mahsur kalan 5'i çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 23:42 Güncelleme: 18.09.2024 - 23:42
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        İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir binanın kapalı otoparkında, motosiklet tamiri sırasında yangın çıktı.

        Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın sırasında, binanın üst katlarında mahsur kalan 5'i çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

        Yangın, saat 19.45 sıralarında Adil Mahallesi, Barlas Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kapalı otoparkında meydana geldi.

        İddiaya göre, otoparkta motosiklet tamiri yapıldığı sırada motosiklet bir anda alev aldı. Kısa sürede otoparkı saran duman, havalandırma ve merdiven boşluklarına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan 5'i çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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        #Sultanbeyli yangın
        #haberler
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