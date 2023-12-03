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        Haberler Gündem Sultanbeyli'de korkutan yangın

        Sultanbeyli'de korkutan yangın

        İstanbul Sultanbeyli'de iddiaya göre, bilinmeyen nedenle çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 01:50 Güncelleme: 03.12.2023 - 01:50
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        Sultanbeyli'de korkutan yangın
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        Sultanbeyli'de tek katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 23.30 sıralarında, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Nazlı Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında çıktı.

        Alevler, bitişiğinde bulunan başka bir binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış kaynağı ile ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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