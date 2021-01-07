İHA

Olay, Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Adnan isimli şahıs eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak kendini yaraladı.

Şahsın oğlu ise babasının saldırısından kaçarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

İHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Adnan S. ise hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan bir yaşlı kadın ise şoka girdi. Yaşlı kadını 112 sağlık ekipler hastaneye kaldırdı.