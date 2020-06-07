Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Sultanbeyli’de vatandaşlar arabalı sinema etkinliğinde 7. Koğuştaki Mucize filmini açık alanda arabalarının içinde izledi. Mimar Sinan Mahallesi, Hikmetyar Caddesi üzerinde gerçekleşen sinema gecesine ilgi oldukça yoğundu. Film gösterimi öncesi sinemaya gelen vatandaşlara mısır ve gazoz ikram edildi. Arabalı sinema gecesine ise klasik vosvoslar damga vurdu. Öte yandan arabalı sinema gecesi havadan görüntülendi





"SÜREÇ HALEN BİTMİŞ DEĞİL"

Koronavirüs sürecini vatandaşlar ile beraber kurallara uygun bir şekilde süreci yönetmeye çalıştıklarını belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, sürecin halen devam ettiğinin bu anlamda herkesin üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Geceye katılım sağlayan herkese teşekkür eden Keskin, imkanlar dahilinde bu tarz etkinlikleri devam edeceklerini söyledi.



