Sultan sarması tarifi ve yapılışı: Sultan sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Tatlı seven kişiler birçok tatlının tadına bakmış ve artık damak tatları tatlı konusunda gelişmiştir. Tatlı yemeyi severek tüketen kişilerin de çok sevdiği ve başarılı bulduğu lezzetlerden biri sultan sarmasıdır. Sultan sarması gerek çay saatleri gerek ise akşam yemeklerinden sonra çayın yanına tüketilebilen lezzetli ve hafif bir tatlıdır. Dışı kakaolu bir muhallebiyle yapılan sultan sarması yapımı sırasında iç dolgusu için krem şanti kullanılır. Sultan sarmasının iç dolgusuna dilerseniz kırmızı meyve, muz veya damla çikolata koyarak da farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.

Sultan sarması tatlısında dikkat etmeniz gereken püf noktalar vardır. Bunlardan ilki kakaolu muhallebinin iyi bir şekilde donmuş olmasıdır. Eğer muhallebiniz yumuşak kalır ise sarma konusunda sıkıntı yaşamanız mümkün. Sultan sarmasını yaparken tepsiye bolca Hindistan cevizi tozu serpmeniz sarmanızın daha kolay sarılmasını sağlar. Hindistan cevizi tozu miktarını az tuttuğunuz takdir de muhallebi tepsiye yapışır ve saramazsınız. Sultan sarmasını dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

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Kaç kişilik:8 kişilik

Hazırlama süresi:20 kişilik

Pişirme süresi:20 kişilik

Kalori:1 porsiyon 329 kalori

Sultan Sarması Malzemeleri

2 su bardağı Hindistan cevizi

1 poşet krem şanti

1 su bardağı soğuk süt (200 ml)

Sultan Sarmasının Kakaolu Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kadar kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Sultan Sarmasının üzeri için:

Toz Antep fıstığı

Kırmızı meyveler

Hindistan cevizi

Sultan Sarması Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Sultan sarması yapılışı için öncelikle bir tencere alalım ve içerisinde un toz şeker ve kakaoyu karıştıralım.

Ardından 1 litre sütü yavaş yavaş ilave edelim ve karıştırmaya devam edelim.

İyice karıştırdıktan sonra tenceremizi ocağın üzerine alalım. Orta ateşte pişirmeye başlayalım.

Muhallebimiz pişerken mutlaka karıştırmaya devam edelim. Eğer karıştırmayı unutursak dibinde tutma meydana gelebilir.

Kakaolu muhallebimiz yavaş yavaş koyulaşmaya ve baloncuk çıkarmaya başlayacaktır.

Bu aşamada muhallebimizin üzerine tereyağını ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim.

Muhallebi artık koyulaşıp pişmiştir. Pişen muhallebimizi ocaktan alalım ve içerisine 1 paket vanilya ilave ederek iyice karıştıralım.

Fırın tepsisini alalım ve 2 su bardağı Hindistan cevizi tozunu güzelce her yerine yayalım.

Kakaolu muhallebimizi Hindistan cevizinin üzerine güzelce dikkatli bir şekilde yayalım.

Bir gün boyunca buzdolabında bekletelim. Eğer zamanınız yok ise muhallebi donana kadar bekletebilirsiniz.

Kakaolu muhallebinin bir gün boyunca buzdolabında beklemesinin ardından muhallebiyi 8 eşit parçaya bölelim.

Hazırladığımız sade krem şantiyi muhallebinin üzerine sürelim.

Spatuladan yardım alarak dikdörtgen kestiğimiz parçaları rulo şeklinde dikkatli bir şekilde saralım.

Bu aşamada eğer muhallebi yumuşar ise sarılma da sıkıntı yaşayabilirsin. Muhallebinin donmuş olmasına dikkat edelim.

Rulo haline getirdiğiniz muhallebinizi servis tabağına alalım.

Antep fıstığı tozu, kırmızı meyveler gibi ürünlerle servise hazırlayabilirsiniz.

Sultan sarmanız hazır.

Afiyet olsun!

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