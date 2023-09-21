Sultan sarması tarifi ve yapılışı: Sultan sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Sütlü ve kakaolu tatlı severlerin çok sevdiği bir lezzet olan sultan sarması tatlısı yapımı zor gibi gözükse de aslında oldukça pratik bir tatlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yemeklerin ardından hafif bir tatlı tüketmek isteyen kişiler tarafından severek tüketilir. Siz de misafirleriniz ya da kendiniz için sultan sarması yapmak istiyor fakat tarifini bulamıyorsanız sizin için hazırladığımız sultan sarması tarifi ile çayın yanına lezzetli bir tatlı yapabilirsiniz.
Tatlı seven kişiler birçok tatlının tadına bakmış ve artık damak tatları tatlı konusunda gelişmiştir. Tatlı yemeyi severek tüketen kişilerin de çok sevdiği ve başarılı bulduğu lezzetlerden biri sultan sarmasıdır. Sultan sarması gerek çay saatleri gerek ise akşam yemeklerinden sonra çayın yanına tüketilebilen lezzetli ve hafif bir tatlıdır. Dışı kakaolu bir muhallebiyle yapılan sultan sarması yapımı sırasında iç dolgusu için krem şanti kullanılır. Sultan sarmasının iç dolgusuna dilerseniz kırmızı meyve, muz veya damla çikolata koyarak da farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.
Sultan sarması tatlısında dikkat etmeniz gereken püf noktalar vardır. Bunlardan ilki kakaolu muhallebinin iyi bir şekilde donmuş olmasıdır. Eğer muhallebiniz yumuşak kalır ise sarma konusunda sıkıntı yaşamanız mümkün. Sultan sarmasını yaparken tepsiye bolca Hindistan cevizi tozu serpmeniz sarmanızın daha kolay sarılmasını sağlar. Hindistan cevizi tozu miktarını az tuttuğunuz takdir de muhallebi tepsiye yapışır ve saramazsınız. Sultan sarmasını dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.
Sultan Sarması Malzemeleri
Sultan Sarmasının Kakaolu Muhallebisi için:
Sultan Sarmasının üzeri için:
Sultan Sarması Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!