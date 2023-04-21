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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sultan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SULTAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Sultan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sultan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sultan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SULTAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sultan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah. Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan. Bektaşi azizi. Belli bir alanda en üst düzeyde olanlar için kullanılan bir söz.

SULTAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sultan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Sultan adını koymak caizdir.

SULTAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sultan ismini kullanan 203.524 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sultan ismini kullanan 26.996 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sultan ismini kullanan 16.200 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sultan ismini kullanan 9.253 kişi bulunmaktadır.

SULTAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sultan ismindekiler sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcak kanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk