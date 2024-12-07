Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Süleymanpaşa Belediyesi ekibi sertifikasını aldı | Son dakika haberleri

        Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi akreditasyon sertifikası aldı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SPAK) akreditasyon sertifikası aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süleymanpaşa Belediyesi ekibi sertifikasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SPAK) akreditasyon sertifikası aldı.

        Ekip lideri ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal, Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni"ne katıldı. Ünsal, akreditasyon sertifikasını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan aldı.

        Turgut Ünsal, belediye çalışanları tarafından kurulan ekibin gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Akreditasyon sertifikasının ekibe güç katacağını aktaran Ünsal, "SPAK olarak bizler, Süleymanpaşa'da afetlere hazırlık, afetlere müdahale ve afet sonrası kurtarma alanlarında düzenli olarak tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Olası bir doğal afete her zaman hazır olmak için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #tekirdağ haberleri
        #süleymanpaşa belediyesi arama kurtarma ekibi spak
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Habertürk Anasayfa