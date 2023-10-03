Süleyman Soylu ve milletvekillerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ziyaret
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan ancak güvenlik güçlerinin önlediği terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Geçmiş olsun" ve destek ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında bulunduğu milletvekilleri Bakan Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti
Güvenlik güçlerinin önlediği, Ankara'da 1 Ekim Pazar günü İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Geçmiş olsun" ve destek ziyaretleri devam ediyor.
Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanı olduğu TBMM İçişleri Komisyonu'nun AK Parti, İYİ Parti ve MHP'li üyeleri Bakan Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, Komisyon üyelerinin adlarını yazarak "Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.
Bakan Yerlikaya'yı daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da ziyaret etti.