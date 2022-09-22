Süleyman Soylu'nun danışmanının acı günü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlarından Harun Akın'ın annesi Sabahat Akın hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığını yürüten Harun Akın'ın annesi Sabahat Akın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Sabahat Akın için Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Gölyaka Merkez Camiinde kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Yakup Canbolat, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, siyasiler, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabahat Akın, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.22.09.2022 - 20:15 - Güncelleme: 22.09.2022 - 20:18