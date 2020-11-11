Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda alışveriş turundaydı.

Çift, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbiri alarak iki maske üst üste taktı.