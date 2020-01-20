Şule Çet kimdir? Şule Çet cinayeti nasıl oldu? Şule Çet cinayetinin ardındaki sır perdesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye Şule Çet ismini ilk defa 2018 yılı Mayıs ayında duydu. 23 yaşındaki genç kız Ankara'nın en lüks plazalardan birinin 20. katından düşerek öldü. 34 yaşındaki Çağatay Aksu'nun yanında asistan olarak çalışan Şule Çet'in son mesajı ise şu oldu, "Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor”

İşte Şule Çet cinayeti hakkında detaylar...

ŞULE ÇET KİMDİR?

Şule Çet, 23 yaşındaydı. Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Eğitim masraflarının bir bölümünü karşılamak için Çağatay Aksu’nun da ortak olduğu işyerinde yarı zamanlı çalışmaya başladı. İşyerine sonradan ortak olan kişi, Çet’in işine son verdi. Aynı zamanda asistanlığını da yaptığı Çağatay Aksu ise Çet’i arayarak, “Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup, konuşuruz” diyerek 28 Mayıs tarihine randevu verdi. Çağatay Aksu ile Şule Çet, o gün Çankaya’daki bir plazanın 20. katındaki ofiste buluştu. Sabah saat 04.00 sıralarında ise Çet, 20. kattan düşerek öldü.

ŞULE ÇET'E TECAVÜZ EDİP İNTİHAR SÜSÜ VERMİŞ!

Şule Çet'in öldürüldüğü mü yoksa intihar mı ettiği sorularının ardından, Şule Çet'in tecavüz edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kızın ölümünde şüpheli bulunan Berk Akand ve Çağatay Aksu hakkında çıkarılan gerekçeli kararda ise kan donduran detaylar vardı.

ŞULE ÇET CİNAYETİ NASIL OLDU?

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in tecavüz edilerek öldürülmesine ilişkin, Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis, Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Dosyada yer alan raporlar ve Şule Çet’in arkadaşına gönderdiği ‘off analog’ mesajının “Anal yoldan cinsel saldırı dışında başkaca bir anlama gelmediği delillerle sabit olduğu” vurgusunu yapan mahkeme, Şule Çet’in, Çağatay Aksu’nun nitelikli cinsel saldırısına uğradığını sabit gördüğünü kararında belirtti.

Kararda, Çet’in tecavüz eylemine sert tepki göstererek, saçlarını yolduğu, Aksu ile tartıştığı belirtilerek şunlar kaydedildi: “Çağatay Aksu’nun şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek maktuleyi darp ettiği, boğazını sıkması nedeniyle ölen veya şuurunu kaybedip bayılmış olan maktulenin öldüğünü düşünerek, intihar görüntüsü vermek için binanın 20. katındaki ofisin penceresinden aşağı atmak suretiyle, işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlemiştir.”

“Aksu’nun delilleri yok ettikten sonra ofisin penceresinden, 03.50 sıralarında maktuleyi aşağı attığı sabittir. Berk Akand’ın beyanına göre, ofisten çıkmadan kısa süre önce Aksu tarafından kullandıkları bardakların yıkanmış olmasıyla da delillerin yok edildiği kanaatine varılmıştır.”

Berk Akand’ın, Aksu’nun, Çet’e yönelik cinsel saldırı, darp ve aşağı atma eylemlerini gördüğü halde engel olmadığı belirtilerek, “Aksu’nun yanında yer alarak, onu cesaretlendirerek eylemini kolaylaştırmak suretiyle, Çet’in direncinin kırılmasını sağlamış, Aksu’nun nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli kasten adam öldürme suçlarına yardım eden sıfatıyla katıldığının tüm dosya kapsamı delillerle sabit olduğu anlaşılmıştır” denildi.