Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Aralık Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde 5 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-05 09:22:00.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-05 07:06:18.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2019 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,İncirtepe Mah,Yunus Emre Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-05 00:20:09.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2019 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.