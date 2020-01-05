Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Ocak Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde 5 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 OCAK 2019

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-05 12:11:38.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Cerrahpaşa Mah,Haseki Sultan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-05 01:21:38.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Hobyar Mah,Rüstempaşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-05 03:27:55.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.