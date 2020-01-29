Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 29 Ocak Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Fatih, Bahçelievler ve Üsküdar ilçelerinde 29 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 29 OCAK 2020

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-29 08:40:54.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Topkapı Mah,Molla Gürani Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-28 19:02:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.