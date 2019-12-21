Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Aralık Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Fatih, Maltepe, Sancaktepe ve Sarıyer ilçelerinde 21 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 ARALIK 2019

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-21 08:52:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Seyyid Ömer Mah,Haseki Sultan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-21 10:40:12.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Altıntepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-21 10:02:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Paşaköy Mah,Mevlana Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-21 09:36:10.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.