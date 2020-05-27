İHA

İzmir'in Ödemiş ilçesinin doğusundaki Kurucaova köyü yakınlarındaki Yelaldı mevkisinde yapılan, Beydağ Barajı sulama kanallarının inşası sırasında 2 bin yıllık taş köprü gün yüzüne çıktı.

Karayolları tarafından yapılan yol genişletme çalışmaları nedeniyle yıkılma ve kaybolma tehlikesi yaşayan tarihi köprü, Karayolları ve Ödemiş Müzesi tarafından yapılan ortak çalışma içe koruma altına alındı.

İHA'nın haberine göre Ödemişli emekli arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, tarihi Neikaia kenti bölgesinde yapılan tescil çalışmalarının sona erdiğini belirterek, tarihi köprü ile ilgili yapılan düzenlemenin de sevindirici olduğunu söyledi. Sevin, köprünün korunması için çaba sarf eden yetkililere teşekkür etti.

"ANTİK YAPILAR BİR BİR ORTAYA ÇIKIYOR"

Taş köprünün yüzyıllardır kullanıldığı, fakat yakın zamana kadar bilim çevreleri tarafından fark edilmediğini belirten Sevin, Ödemiş Belediyesi tarafından çöp deponi alanı olarak belirlenen bölgenin güneyinde kalan kara yolunda ortaya çıkan köprünün, önemli bir yapı olduğunu kaydetti.

Sevin, "Bölgede yapılan her kazıda antik yapılar bir bir ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir süreden beri ortaya koyduğumuz iddiaların ne kadar gerçek olduğu da ortaya çıkıyor" dedi.

"ROMA YA DA BİZANS DÖNEMİNE AİT OLDUĞUNU SANIYORUZ"

Veli Sevin şunları söyledi:

"Antik Neikaia Kenti'nin nekropol alanının güney sınırında yapılan sulama borusu döşeme çalışmaları sırasında ortaya çıkan bu köprü, bu yolun binlerce yıldır kullanıldığına dair yeni bir işaret. Madencilikte kullanılan suyun altından geçtiği bu köprünün Roma ya da Bizans dönemine ait olduğunu sanıyoruz. Çöp deponi alanı olarak belirlenen yerin 5-6 yüz metre kadar güneyinde saptanan Roma mezarları, çanak çömlek parçaları ve bu köprü, antik Neikaia Kenti sınırlarının nerelere kadar uzandığını göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan yetkililere teşekkür ederiz."

İNSAN KEMİĞİ, KOKU ŞİŞESİ VE VAZO KALINTILARI BULUNMUŞTU

Neikaia Antik Kenti nekropol alanının güneyinde iş makinesi ile yapılan kazıda bitişik duvarlı iki mezar ortaya çıkmış, iş makinesi nedeniyle duvarları tahrip olan mezarlarda az miktarda insan kemiği, camdan şişkin karınlı koku şişesi ve halka dipli vazo kırıntıları bulunmuştu.

Roma dönemine ait olduğu anlaşılan cam koku şişesi ve vazo kalıntıları yetkililer tarafından müzeye götürülmüştü. Çöp deponi alanının kurulacağı bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede toprağın bir metre altından çıkan kalıntılar Neikaia Antik Kenti'nin sınırları hakkında önemli ipuçları vermiş oldu.