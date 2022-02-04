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Şükrü Özyıldız: Demet Özdemir çok iyi bir partner

Dün akşam Rumelihisarı'nda görüntülenen oyuncu Şükrü Özyıldız, meslektaşı Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı yeni filmi hakkında konuştu. "Demet çok iyi bir partner" açıklamasını yapan Özyıldız, "Çok heyecanlıyım, güzel bir film oldu" dedi

04.02.2022 - 09:59 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz akşam Rumelihisarı'nda objektiflere yansıdı. 'Alice Müzikali' provası sonrası evinin yolunu tutan Özyıldız, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

  • "HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

    Müzikal provaları hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Her şey çok güzel gidiyor, yine çok güzel bir gösteri olacak. Sağ olsun seyircilerimiz, ilk üç oyunun biletleri tükendi biz de yeni öğrendik. Hepimiz çok özlemişiz." dedi.

  • "DEMET ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

    Şükrü Özyıldız, meslektaşı Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı, 11 Şubat'ta dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Aşk Taktikleri' adlı filmle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

    Onun için de çok heyecanlıyım, çok da güzel bir film oldu. Demet çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir partner çok da güzel bir film oldu zaten.

  • DOĞUM GÜNÜNDE ANLAMLI DAVRANIŞ

    Ayrıca 18 Şubat'ta 34. yaşına girecek olan Özyıldız, "Doğum günümde bağış kampanyası düzenledim. UCİM'e bağış yapacağız. Çok beğenerek ve takdir ederek takip ettiğim bir kuruluş zaten bu yüzden sevenlerimin benim için bu kuruluşa bağış yapmasını istiyorum." dedi.

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