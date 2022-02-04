"DEMET ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Şükrü Özyıldız, meslektaşı Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı, 11 Şubat'ta dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Aşk Taktikleri' adlı filmle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

Onun için de çok heyecanlıyım, çok da güzel bir film oldu. Demet çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir partner çok da güzel bir film oldu zaten.