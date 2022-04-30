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Şükrü Dudu'dan teknoloji yatırımı

Ünlülerin berberi olarak bilinen Şükrü Dudu, Voila markasıyla dijital kartvizit yapan Burak Karabacak ile ortak oldu

30.04.2022 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
Şükrü Dudu'dan teknoloji yatırımı
HABERTURK.COM

Müşterileri arasında iş, sanat ve spor dünyasından ünlü isimler de bulunan berber Şükrü Dudu'nun teknoloji alanında da yatırım yaptığı ortaya çıktı.

Haberi Dünya Gazetesi'ndeki köşesine taşıyan Necla Dalan, şöyle yazdı:

"Şükrü Dudu’nun teknolojiye merakını tesadüfen öğrendim. Geçen hafta Voila markasıyla dijital kartvizit yapan ve bir yılını doldurmadan uluslararası finans şirketi Level Up Invest’ten 8 milyon TL yatırım alan Burak Karabacak ile Zorlu Center’da bir araya geldik. Onunla sohbet ederken başka ortakları olup olmadığını sordum ve 'Şükrü Dudu' cevabını aldım. Detay öğrenmeye çalışırken 'Arayayım o anlatsın' dedi ve orada dükkanı olan Şükrü Dudu’yu aradı, durumu anlattı ve onu yanımıza davet etti. Dudu, birkaç dakika sonra geldi, sohbetimize katıldı ve neden teknoloji yatırımı yaptığını şöyle anlattı: 'Teknolojiye yatırım yaptım, çünkü gelecek teknolojide. NFT çıkardım. Voila’da kendimi gördüm ve çok heyecanlandım. Bizim dükkanda da kartvizit vardı ama tamamen israf… Voila’nın ağaçların kesilmesini önlemesi bana cazip geldi. Yabancı ortakları tanıyordum, onlardan teklif geldi. Dinledim ve ikna oldum. Ben ikna olmadığım işi yapmam. Dükkanımda bile denemediğim ürünü satmam. Voila güzel bir iş. Benim müşterilerim sadık ve bana güveniyorlar. Onlarla aile gibiyiz, Voila’yı anlatıyorum ve kolay ikna oluyorlar' dedi."

Yazıda, Dudu'nun mesleğe nasıl başladığına ilişkin detaylar da yer aldı.

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