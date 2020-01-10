Spor, sanat ve iş dünyasının tanınmış simalarının berberi Şükrü Dudu, "2020 Fade Cut saç modasını dünyada Ronaldo, Ricky Martin gibi birçok ünlünün saç stilini şimdi Türkiye’de biz bütün ekip olarak kendimize uyguladık. Bütün müşterilerimize de uyguluyoruz" dedi.