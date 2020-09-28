ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'de doğmuş Türk kadın oyuncudur.

Doğum yeri İzmir’in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi de Göztepe’de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul’a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Caner Erkin ile Roma'da 02.01.2017 tarihinde evlendi.