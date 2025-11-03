Sanat&ccedil;ının vefatına ilişkin, G&uuml;zel Sanatlar Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, T&uuml;rk musikisi d&uuml;nyasının en kıdemlisi olarak bir asrı ge&ccedil;en &ouml;mr&uuml;n&uuml;, yetiştirdiği binlerce &ouml;ğrencisine adayan hocaların hocası S&uuml;heyla Altmışd&ouml;rt Hanımefendi yi kaybetmenin derin &uuml;z&uuml;nt&uuml;s&uuml;n&uuml; paylaşıyoruz. Hocamıza Allah tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza sabır dileriz. ifadelerine yer verildi. B&uuml;lent Ersoy, Ahmet &Ouml;zhan, Coşkun Sabah gibi &uuml;nl&uuml; isimlerin de hocası olan S&uuml;heyla Altmışd&ouml;rt, 1926 da Trabzon da d&uuml;nyaya geldi. İlk ve orta&ouml;ğrenimini Trabzon da tamamlayan sanat&ccedil;ı, 1948 de İstanbul a geldi. Sanat&ccedil;ı, 1954 te İstanbul Belediye Konservatuvarı T&uuml;rk M&uuml;ziği b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; bitirdi. M&uuml;nir Nurettin Sel&ccedil;uk, Fulya Akaydın, Şefik G&uuml;rmeri&ccedil; ve Mesud Cemil den eğitim alan Altmışd&ouml;rt, konservatuvarı bitirdikten sonra eğitim vermeye başladı. Altmışd&ouml;rt, T&uuml;rk halk m&uuml;ziği ve klasik T&uuml;rk m&uuml;ziği alanlarında hocalık ve koro y&ouml;neticiliği yaptı, 1963 ten itibaren İstanbul &Uuml;niversitesi Klasik T&uuml;rk M&uuml;ziği Korosu nu (&Uuml;niversite Korosu) &ccedil;alıştırdı ve y&ouml;netti. &Uuml;niversite korosu ile &ccedil;ok sayıda konser verdi. Sanat&ccedil;ı ayrıca T&uuml;rkiye nin her yanında konservatuvarların kuruluşuna &ouml;n ayak oldu. İstanbul Radyosu nda uzun yıllar radyo konserleri veren usta sanat&ccedil;ı, 2005 yılında &Uuml;niversite Korosu nda 42 yıldır s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; g&ouml;revini Elif Ahıs a devretti. *Haberin g&ouml;rselleri AA tarafından servis edilmiştir.