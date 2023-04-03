Süha Derbent'in 'Harmoni'si Uniq Hall’de

İlk Türk vahşi yaşam fotoğrafçısı olan Süha Derbent’in Afrika doğası ve insan portlerine yolculuk edeceğiniz 'Harmoni' adli sergisi, 12 Nisan–19 Mayıs tarihleri arasında Maximum Uniq Hall’de sanatseverler ile buluşacak.

HABERTURK.COM

İskandinavya'dan Madagaskar'a, Sri Lanka'dan Kanada'ya kadar 80'den fazla ülkede çalışan, kişisel arşivinde 2 milyondan fazla fotoğraf yer alan ve 1998’de ilk Türk vahşi yaşam fotoğrafçısı olan Süha Derbent’in Afrika doğası ve insan portlerine yolculuk edeceğiniz “Harmoni” sergisi, Hülya Şekercioğlu’nun küratörlüğünde Maximum Uniq Hall’de sanatseverler ile buluşacak.



Afrika’yı görmek, doğayı ve hayvanları izlemek aslında, insanın özüne ve kendine yaptığı bir yolculuktur diyen Süha Derbent, “Harmoni” sergisini şu sözleriyle anlatıyor: “Milyonlarca yıldır varlığını sürdüren ve kusursuz bir döngüye ve uyuma sahip olan doğayı yenmeye çalışmak yerine, uyum içerisinde olmayı öğrenmemiz ve bunu sürdürülebilir kılmamız gerekiyor."

"Doğada yaşayan tüm canlılarla eşit büyüklükte bir parça olduğumuzu, eşit haklara sahip olduğumuzu ve onlardan daha önemli olmadığımızı kabul etmeliyiz. Bugün, bazı türlerin (tükettiğimiz için) sadece fotoğraflarını gösterebiliyoruz çocuklarımıza. Hepsi birden tükendiğinde, sadece fotoğraflarını gösterebileceğimiz bir gün olmayacak. Çünkü o gün biz de tükenmiş olacağız. Doğayı tüketerek varlığını sürdürebileceğini düşünmek, insana özgü adım adım intihar etme yöntemidir. İşte tam da bu nedenle adı “Harmoni” olan bu sergide, sizler Afrika doğası ve bölgenin farklı yerlerinde yaşayan insanların portrelerini izlerken bu uyuma dikkat çekmeyi umuyorum.”

Fotoğrafları Getty Images’da satılan, “The Willd Side of KENYA’nın Yaban Yüzü”, “Yüz Yüze” adlı kitaplar yayımlayan ve seyahat yazıları ile yerli yabancı birçok gazete ve dergide yüzlerce sayfası bulunan Süha Derbent’in Maximum Uniq Hall Fuaye alanında 12 Nisan’da izleyicilere kapılarını açacak olan HARMONİ adlı sergisi, 19 Mayıs 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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