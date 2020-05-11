Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70'e yükseldi

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 201 Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1365'e çıktığı belirtildi.

6 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 70'e yükseldi.

Ülkede 149 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, Sudan, vaka ve ölü sayısına göre Doğu Afrika'da virüsün en fazla yayıldığı ülke oldu.