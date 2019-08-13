Vatandaşlar her zaman kirpinin doğru yazılışı hakkında ikilemde kalmışlardır. Suçüstü mü yoksa suç üstü mü? Özellikle teknolojinin hayatımızda gün geçtikçe daha fazla yer kaplamasından sonra anlık yazışmalarda imla kuralları önemsenmemeye başladı. Peki suç üstü sözcüğünün TDK'ya göre doğru yazılışı nasıl? İşte cevabı...

SUÇÜSTÜ MÜ, SUÇ ÜSTÜ MÜ?

Türk Dil Kurumu (TDK)'nın sitesinde doğru yazılış "suçüstü" olarak verilmiştir.

1. isim, hukuk Birini suç işlerken yakalama, cürmümeşhut, meşhut suç.

2. zarf Suç işlerken:

"Oynadığı kumlukta suçüstü yakalanan bir çocuk ürkekliğiyle kaçıvermiş, ortadan kayboluvermiştir." - Necip Fazıl Kısakürek

TDK'ya göre doğru yazımı da "suçüstü" şeklindedir.