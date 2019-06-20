Birtakım nasıl yazılır? Birtakım imla

Birtakım söz öbeği birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

BİRTAKIM MI, BİR TAKIM MI?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, Birtakım şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yani Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "bitakım"dır.