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        Suç örgütüne darbe! 37 gözaltı var

        Samsun'da silahlı tehdit, uyuşturucu madde ticareti ve kasten yaralama gibi birçok olaya karıştıkları tespit edilen silahlı organize suç örgütüne geniş çaplı operasyon düzenlendi. Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı

        Giriş: 14.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:42
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        Suç örgütüne darbe! 37 gözaltı var
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        Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, silahlı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Samsun’da son aylarda yaşanan yaralama olayları ve silahlı tehdit eylemleri üzerine soruşturma başlatıldı.

        SİLAHLI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇIKTI

        Yapılan çalışmalarda silahlı organize bir suç örgütüyle karşılaşıldı. Bunun üzerine çalışma genişletildi. Genişletilen çalışmalarda suç örgütünün, silahla tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, uyuşturucu madde ticareti, suçluyu kayırma, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlara karıştıkları tespit edildi.

        5 İLDE OPERASYON 37 GÖZALTI

        Elde edilen delillerin ve bilgilerin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli olarak İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

        BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

        Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda 13 kg 987 gram uyuşturucu madde, 22 ruhsatsız tabanca, 1232 adet tabanca fişeği, 16 ruhsatsız tüfek, 2 balistik yelek, 1 kurusıkı tabanca, 27 kartuş, 1 kılıç, 1 kama, 60 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 195 bin 700 TL ve 1350 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.

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