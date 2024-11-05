Suç makinesi çaldığı bisikletle gelip motosiklet çaldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde K.E., (36) cadde üzerinde gördüğü bisikleti kendi bisikletiymiş gibi alıp kayıplara karıştı.

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Şüpheli, çaldığı bisikletle yine Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ne giderek burada da park halinde bir motosiklet görünce, etrafı kolaçan etti.

Bisikleti bırakıp motosikleti çalan şüpheli kayıplara karışırken, araç sahipleri ise hemen 112 Ekiplerine bilgi verdi.

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İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şüpheliyi yakalamak için yüzlerce güvenlik kamerası izleyen ekipler, zanlının 41 suç kaydı bulunan K.E. olduğunu tespit edince teknik ve fiziki takip başlattı.

Çok geçmeden yakalanan zanlı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan K.E, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.