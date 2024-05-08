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        Haberler Yaşam Suç dünyasının bilinmeyen güçleri: Tarihteki en ünlü 6 kadın mafya ve işledikleri suçlar!

        Suç dünyasının bilinmeyen güçleri: Tarihteki en ünlü 6 kadın mafya ve işledikleri suçlar!

        Yaşanmış suç vakaları çoğu zaman insanlar için ilgi çekici olmuştur. Genellikle erkek seri katiller ve suç çeteleri adlarından söz ettirse de tarihte birçok kadın mafya da bulunuyor. Peki, bu kadınlar ne gibi suçlara karışmış olabilirler? İşte, sizin için tarihin en ünlü 6 kadın mafyası!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 07.05.2024 - 23:26
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        • 1

          Suç dünyasında genellikle erkeklerin egemen olduğu düşünülse de, tarih boyunca kadınlar da etkili roller üstlendi. Cesaretleri ve özgün kişilikleriyle öne çıkan bazı kadın gangsterlar, suç tarihine damga vuran isimler olarak yerlerini aldı. Haberimizde sizin için tarihteki en ünlü kadın mafyaları ve onların işledikleri suçları derledik. İşte, detaylar...

        • 2

          1. MİLYARDER STATÜSÜNE ULAŞAN İLK GANGSTER: GRISELDA BLANCO

          Griselda Blanco en zengin gangsterlardan birisiydi ve milyarder statüsüne ulaşan ilk kişiydi. Bu kadar zenginleşebilmesinin sebebi 1970'li ve 80'li yıllarda Kolombiya'dan ABD'ye kokain kaçırmasıdır. Blanco, meşhur Medellín kartelinde üst sıralarda yer alıyordu ve bilinene göre 3 kocasının da öldürülmesini emretti.

          Fotoğrafta "kokain kraliçesi" olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı Griselda Blanco görülüyor. Kaynak: AP

        • 3

          Bununla birlikte kendisi nadiren cinayet işlese de 2 binden fazla kişinin ölüm emrini verdiği söyleniyor. Blanco, özellikle kaçakçıların kokaini saklamalarına olanak sağlayan bir tür kadın iç çamaşırı icat etti. 69 yaşındayken Kolombiya'da motosikletli bir adam onu bir kasap dükkanının önünde vurarak öldürdü.

          Fotoğraf temsilidir.

        • 4

          2. İNSAN KAÇAKÇISI RAHİBE PING

          Gerçek adı Cheng Chiu Ping olan bu kadın için Çince’de kaçakçı anlamına gelen yılanbaş lakabı kullanılıyordu. Manhattan Çin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir insan kaçakçısı çetesinin elebaşı olan Ping, Çin’den Amerika’ya 3 binden fazla yasadışı göçmen kaçırdı.

          Fotoğraf temsilidir.

        • 5

          Bu göçmenler, seyahat için 30 bin dolar ödemesine rağmen çoğu 100 günlük meşakkatli yolculuktan sağ çıkamadı. Bu kaçakçılık girişimi Ping’e yaklaşık 40 milyon dolar servet sağladı. İnsan ticareti ve kara para aklama suçlarından yargılanıp hüküm giyen Ping, 65 yaşında hapishanede öldü.

          Fotoğraf temsilidir.

        • 6

          3. İTALYA’NIN EN ÇOK ARANAN 30 SUÇLUSUNDAN BİRİ: MARIA LICCARDI

          İtalya’nın en güçlü suç grubu olan Camorra’nın en büyük ailelerinden Secondigliano klanında olan Liccardi, Camorra’nın başına geçti. 1990’larda çoğu İtalyan gangster yakalanınca tüm iş kadınlara kaldığından Liccardi, tüm faaliyetlerin sorumluluğunu üstlendi; uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, fuhuş ve diğer çeşitli karlı ve yasa dışı uğraşlarla ilgili işleri organize etti.

        • 7

          Çatışan tüm rakip klanları üstün müzakere yeteneği sayesinde birleştirdi ve Napoli şehri mafya bağlantılı cinayetlere kısa bir süreliğine ara verdi. Yani, tüm klanları ortak hedef doğrultusunda birleştirerek daha da güçlendi.

          Fotoğraf temsilidir.

        • 8

          4. OTOYOL SOYGUNCUSU: ARIZONA DONNIE BARKER

          Arizona Donnie Barker, güçlü bir gangster ailesinin başıydı. Eşi George ile 4 çocukları vardı ve eğlence anlayışları ayrıntılı soygunlar yapmaktı. Yaptıkları soygunlar medyanın dikkatini çekti, otoyol hırsızlıkları ise zamanla çoğaldı ve cinayete de sebebiyet verdi.

          Fotoğraf temsilidir.

        • 9

          Barker’ın çocuklarından Herman yakalanınca intihar etti ve geri kalan üç erkek çocuğuyla eşi hapse girdi. Oğullarından en küçüğü 1931’de serbest bırakıldığında tekrar annesiyle suç işlerken yakalandı ve çıkan çatışmada hem Barker hem de oğlu öldürüldü.

          Fotoğraf temsilidir.

        • 10

          5. RÜŞVET KABUL EDEN POLİSLERİ KOVDURAN STEPHANIE ST. CLAIR

          Stephanie St. Clair, Yasaklama dönemi Harlemi'nde düşük gelirli insanlara yarış atlarında kumar oynama yolunu sağladı. Bununla birlikte insanlar St. Clair için koşucu ve koleksiyoncu olarak çalıştığından, diğer yerel işletmelerden daha fazla iş olanağı sağlıyordu. Ayrıca yüksek mahkemede yargılanırken polis memurlarının önlemeleri gereken suçları önlemeyip rüşvet aldıklarını ortaya çıkardı.

          Fotoğraf temsilidir.

        • 11

          6. ÜNLÜ MAFYA AL CAPONE SAYESİNDE YÜKSELEN: VIRGINIA HILL

          14 yaşındayken evlendiği kocasını terk edip Chicago’ya giden Hill, orada garson ve dansçı olarak çalışırken mafyayla ilk kez bağlantı kurdu. Suç alanındaki kariyerine Al Capone’un muhasebecisi olarak başladı. Daha sonra görünüşünü kullanarak kara para aklayıcısı ve casus olarak yükseldi.

          Fotoğrafta Chicagolu ünlü gangster Al Capone, 19 Ocak 1931'de bir futbol maçında görülüyor. Kaynak: AP

        • 12

          Bunların yanı sıra vücudunu kullanarak erkeklerle anlaşma yapan Hill, Meksika’da eroin kaçakçısı ve mafia muhbiri olarak çalışmaya başladı. Aşırı dozda uyku hapından öldüğü iddia edilen Hill’in düşmanları tarafından öldürüldüğüne inanılıyor.

          Fotoğraf temsilidir.

          Kaynak: History Defined

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