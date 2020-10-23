Suarez'in çilesi!

Alman devi Bayern Münih, La Liga takımlarını üzmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'yı 8-2 yenen Bayern, çarşamba gecesi oynanan Devler Ligi grup maçında Atletico Madrid'i 4-0'la geçti.

8-2'lik hezimetin ardından Barcelona'da köklü değişiklikler yaşanırken Messi'nin bile takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Katalan ekibinin Uruguaylı yıldızı Luis Suarez de bu tarihi maçın ardından takımdan gidenler arasındaydı.

Luis Suarez, Bayern Münih'ten Atletico Madrid formasıyla da kaçamadı. Barcelona'da belki de sonunu hazırlayan Bayern Münih, bu sefer Atletico'yu 4-0 mağlup etmeyi başardı. Suarez'in bu durumu sosyal medyada espri konusu oldu.